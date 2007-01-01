Афиша Обнинск
Геннадий Ананьев назначен врио главы Людиновского муниципального округа
Общество

Геннадий Ананьев назначен врио главы Людиновского муниципального округа

Дмитрий Ивьев
23.09, 12:11
О важных кадровых изменениях во вторник, 23 сентября, рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Назначил на должность главы Людиновского муниципального округа Геннадия Ананьева. До настоящего времени он занимал должность заместителя главы администрации города Обнинска, - отметил губернатор.

Ранее районом руководил Стефан Перевалов. На своих страницах в соцсетях он уже опубликовал обращение к людиновцам, в котором поблагодарил их за совместную работу. Куда уходит Перевалов, он пока не уточнил.

калужская область
