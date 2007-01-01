Геннадий Ананьев назначен врио главы Людиновского муниципального округа
О важных кадровых изменениях во вторник, 23 сентября, рассказал губернатор Владислав Шапша.
- Назначил на должность главы Людиновского муниципального округа Геннадия Ананьева. До настоящего времени он занимал должность заместителя главы администрации города Обнинска, - отметил губернатор.
Ранее районом руководил Стефан Перевалов. На своих страницах в соцсетях он уже опубликовал обращение к людиновцам, в котором поблагодарил их за совместную работу. Куда уходит Перевалов, он пока не уточнил.