Жительница Боровска попросила отменить запрет на кормление голубей

В понедельник, 22 сентября, она оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Можно отменить указание администрации Боровска о запрете кормить голубей? Чем они провинились? Голуби — городские птицы, символ мира, им что, от голода умирать? – написала Елена.

Администрация района ответила, что в центре города сейчас много птиц. Голуби переносят инфекции, опасные для людей. Кормление птиц привлекает их, увеличивая риск распространения болезней. К тому же голуби портят вид города. Их помет и перья загрязняют площадь и места отдыха, особенно в центре Боровска. Поэтому запрет на кормление птиц отменять не планируют.

Но Елена не согласилась.

- Люди больше оставляют после себя грязи и мусора, а болезни распространяют и люди: туберкулез, СПИД, грипп, ковид и т. д., а когда голуби начнут массово умирать от голода и разлагаться, тогда это будет проблема, запретить проще всего, последствия всегда хуже, - добавила она.

В администрации возразили, что без дополнительной подкормки голуби не погибнут, а просто переместятся в другие места. Эти птицы хорошо адаптировались к городской среде и способны самостоятельно находить пропитание.

А как вы относитесь к подобным запретам? Хотели бы вы видеть такой же в вашем городе? Делитесь мнением в комментариях.