Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жительница Боровска попросила отменить запрет на кормление голубей
Общество

Жительница Боровска попросила отменить запрет на кормление голубей

Дарья Джуманова
23.09, 12:08
0 362
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 22 сентября, она оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Можно отменить указание администрации Боровска о запрете кормить голубей? Чем они провинились? Голуби — городские птицы, символ мира, им что, от голода умирать? – написала Елена.

Администрация района ответила, что в центре города сейчас много птиц. Голуби переносят инфекции, опасные для людей. Кормление птиц привлекает их, увеличивая риск распространения болезней. К тому же голуби портят вид города. Их помет и перья загрязняют площадь и места отдыха, особенно в центре Боровска. Поэтому запрет на кормление птиц отменять не планируют.

Но Елена не согласилась.

- Люди больше оставляют после себя грязи и мусора, а болезни распространяют и люди: туберкулез, СПИД, грипп, ковид и т. д., а когда голуби начнут массово умирать от голода и разлагаться, тогда это будет проблема, запретить проще всего, последствия всегда хуже, - добавила она.

В администрации возразили, что без дополнительной подкормки голуби не погибнут, а просто переместятся в другие места. Эти птицы хорошо адаптировались к городской среде и способны самостоятельно находить пропитание.

А как вы относитесь к подобным запретам? Хотели бы вы видеть такой же в вашем городе? Делитесь мнением в комментариях.

Лента настроения
7 оценили
14%
0%
0%
0%
43%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFSWlgwSWMwM01GUHFGNDZlRjlINGc9PSIsInZhbHVlIjoiaVlYZUlQckFPTEc3MHYycS83MEhlQ0crODhSc2pyRk90VlIxRDFIRktvcHlsWXd6Ky9rWUxLbUNldVdoZkVFVmVvUll1Z1hjYm5vMVVhVnc3eXlZVFlPRHcyS0xpZHRhM3d3ZkpTazlrNUN2emZJRng4ME1mZlF1QU1NQ3JoZEgrYWw5SmlzelhWN1pmSFpkWk9zcDdLbW1EWS8rK1lWZzZtZVlPaTlIT2JaRmRxTld5dFJwL3JBZW5qSmgwbmh1OGV0VjVTU3ViaGRTM1IzeURSaEt6VUUraWdzWmVuMWFEQ3F3ZEdCY0ZWdGdzTXVLRnZxWi84c2dpSmFlQ2FySU5XQUZ3eW9IZ2VHa3NCdkJ6OWloOUQ2WlVHV3hzakFFUXB4eFRQSVhyUFVYVjhoclduLy91Y3RiRDFPT2RMRzFPY3lCM3Y5R25YYWtHWUV3Nno4UjBzTUc5SUdDaGJySFZXaW0wcUZqY0ZualdnYm1XMStRNTlTem1qTndIcE1WY09YRWZmOENRRTNuV1lJV1JxTVRwei9SNHRIOFFlM3V6dEptN0ptSjhuWXZHY2pFd3RISDk4ZzdYbU90d092UiIsIm1hYyI6ImMzYzQ5NTkyNDYwNGIwY2IyYjMzMTY3OGJmZGJiYTRmZmM3MjdhZDc1NDgxMWNhYjM1ZjY2NDc4ZDY5N2JmZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRnM2N5TjA1OEN2V21laFMrSGFwL2c9PSIsInZhbHVlIjoiUUpuK1FWbkJRbm9IRERHdWtLZ0N5SG9XbVplMVA2c3FxTjd6SVVEWkpXNVY0T1NLanppbjdhVS9FVU1pTmo1ZEhBajE0c3BSVm1mQi9EcXMwWTlHRWdXMlpxN1l6UXdSTTJsOVM1YlFTbmxIaVFEVEZ2WkNnY1lFeXdWZkx2eEcrWk9LdWJNWjRiaW5pc0NROGprVGFhK21WNTJMREdwRnJmZUZ0YWt6TzJPdkFQSWFNdUFYbi9NZHNnUHhrL0h6dUZQTWVITXZVWFlqQTNhbTd3Sk5GOENjODBNRTEzMDFNVEJkN0N2QWo2elVmYXdXOHpNZmJpaGNUejh0YlMza0ZUMk44bExzRzZ1L053cDhzejNQT09HVEorbi90c3JnemhXeDhra3VveWxqY21taDh0WUozZXNicktNYkJmeCsxN2ExZXNlU1gzcGwzVFBUWUpZWGZhK1NqZ2M0NWVjZHB0dkV5a2p3dWFmek5idnJzYTNXczR1RVpJSXEyTTJMWXpmMHJWU09YU2hpeXp6T0ZIdU5mSUtmeUpidjQycm93WDFiNzNpU0RHZXlKbXRFOXdCQjZsUmZvckRTMXQ0VjZaTnBjMitmNEhWby81ME1LQ2E1blh1dEVjL3pOTlJtZzcyZkozbmY5Z1JsNE9VR2V1QzVpWEZ0U3k0TGw2VC9BZFkwcDRva3VKWlBBc0kyWERoQU5vMmI4eG95LzQ1bFpiZHpHSDNFRWdZK2dTZkJOSyszUkE4eDNpVWR5akVGaUEvalRvQ0FwazdOOVZXY3FkK0ZoVm5CdTE0c1BieVNiajhPaUc1cWNCSkpkTHQ2d2ZsWXdZZngwb2U2ZmNUbiIsIm1hYyI6IjRkNjlkMjQ4ZmRmODRmOGEwZWI2MTg1YTk2MzJhOGM1ODQxNDc3NTY2ODI4MDc3MjdjZWUzZDkyZTQ5OTQ5NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+