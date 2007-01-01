Калужане жалуются на нехватку автобусов на Правобережье

Во вторник, 23 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Сколько можно издеваться над жителями старого Правого? Мало того, что у нас всего 3 единицы 76-го, так на рейс не всегда выходят. Полная остановка людей, он просто заводится и едет мимо. Нам как быть? Пусть УКТ оплачивает штрафы из-за опозданий на работе. Нам теперь выходить во сколько? В 6, чтобы к 8 успеть? Ведь транзитные маршруты, про которые вы так кричите, не вывозят нас. Это можно легко посмотреть по камерам в автобусах. Например, сейчас, в 7: 25 на 26-м люди на одной ноге впихиваются, - написала Гаяне.

Ее поддержала другая местная жительница, Оксана.

- Да, на 8:21 сегодня рейса 76-го тоже нет. Что случилось? Можно хотя бы наши три автобуса в покое оставить? Сколько мы будем всей остановкой бегать на «Правград» и уезжать на подножке? – спросила она.

В горуправе ответили, что ежедневно на этом маршруте работают три автобуса. Такое количество транспорта определено исходя из пассажиропотока. Сбои и задержки возможны из-за пробок и поломок автобусов.