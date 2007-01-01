Афиша Обнинск
В Калуге просят повторно нанести дорожную разметку на улице Фомушина
Общество

В Калуге просят повторно нанести дорожную разметку на улице Фомушина

Дарья Джуманова
23.09, 11:19
0 379
Местная жительница Надежда оставила предложение под публикацией главы города Дмитрия Денисова в понедельник, 22 сентября.

- На кольце Фомушина совсем стёрлась дорожная разметка, хотя наносили недавно. Возможно ли нанести повторно или рассмотреть вариант нанесения более стойкими материалами? Движение на данном участке очень плотное, часто бывают аварии, - написала она.

В управлении городского хозяйства ответили, что в этом году разметку наносят как краской, так и пластиком. Однако финансирование на пластик ограничено. В прошлом году пластиком разметили Тульское шоссе и улицу Генерала Попова. В следующем году, если средства будут выделены, пластиковую разметку нанесут и на улицу Фомушина. А пока, при благоприятных погодных условиях, городские власти обновляют пешеходные переходы, нанесенные краской.

