Главная Новости Общество Ремонт окончен, мусор остался: в Калуге рабочие бросили строительные отходы
Общество

Ремонт окончен, мусор остался: в Калуге рабочие бросили строительные отходы

Дарья Джуманова
23.09, 10:46
0 539
В понедельник, 22 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Уважаемый Дмитрий Александрович! Нерадивые иностранные рабочие, кое-как отремонтировавшие парапет на улице Пушкина, весь мусор, обломки старого бордюра, сломанные деревья, кустарник и т. п. оставили там же. Кто-то же принимал у них работу, подписывал акты? Поручите довести работу до конца и накажите, пожалуйста, виновных, - написала Елена.

В горуправе ответили, что мусор планируют убрать в течение недели.

