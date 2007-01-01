Афиша Обнинск
Общество

Калужане не могут попасть к терапевту в новую поликлинику на Правобережье

Дарья Джуманова
23.09, 10:30
0 686
О проблеме в понедельник, 22 сентября, местная жительница рассказала под публикацией губернатора в социальной сети.

- Добрый день. Невозможно записаться к терапевту в новую поликлинику на Правом берегу! Ко всем десяти терапевтам запись на две недели вперед! К нам весь город едет? Ранее такой проблемы не было. А нужно-то всего лишь справку выписать формы 070/у для санаторно-курортного лечения. Не могу записаться неделю. Страшно заболеть, лечить будет, скорее всего, фельдшер дежурный, - написала Елена.

В региональном минздраве ответили, что запись открыта, но свободные талоны быстро разбирают. На сайте регистратуры есть кнопка «встать в очередь». Система предложит талон на ближайшую дату, который нужно подтвердить в личном кабинете. Пациентам с острыми симптомами оказывают помощь в кабинете неотложной помощи.

