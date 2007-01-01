Когда память говорит шепотом: осенний кадр у братской могилы в Юхнове

В понедельник, 22 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришла фотография от нашего читателя.

На нем — памятник павшим воинам в Юхнове, застывший в огненном кольце осенней листвы. Эта фотография — не просто красивая картинка. Это мост между прошлым и настоящим, между памятью и жизнью.

Памятник, который запечатлел Александр, стоит на месте, где в суровом 1942 году возникла братская могила. Здесь покоятся солдаты, отдавшие жизни за освобождение Юхнова. Сегодня это место на улице Энгельса, на 207-м километре Варшавского шоссе, выглядит ухоженным и мирным. С 1952 по 1954 годы сюда перенесли останки бойцов из окрестных одиночных и братских могил, сделав мемориал главным символом народной памяти.

