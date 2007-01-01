Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Когда память говорит шепотом: осенний кадр у братской могилы в Юхнове
Общество

Когда память говорит шепотом: осенний кадр у братской могилы в Юхнове

Дарья Джуманова
23.09, 10:16
0 478
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 22 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришла фотография от нашего читателя.

На нем — памятник павшим воинам в Юхнове, застывший в огненном кольце осенней листвы. Эта фотография — не просто красивая картинка. Это мост между прошлым и настоящим, между памятью и жизнью.

Памятник, который запечатлел Александр, стоит на месте, где в суровом 1942 году возникла братская могила. Здесь покоятся солдаты, отдавшие жизни за освобождение Юхнова. Сегодня это место на улице Энгельса, на 207-м километре Варшавского шоссе, выглядит ухоженным и мирным. С 1952 по 1954 годы сюда перенесли останки бойцов из окрестных одиночных и братских могил, сделав мемориал главным символом народной памяти.

А какие места в Калужской области трогают вашу душу? Может, это тихий уголок в Оптиной Пустыни, мощные стены Боровского монастыря или неброская красота Угры? Поделитесь вашими любимыми достопримечательностями в комментариях!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBLWXUyTnBtdUdMZ0dzK2tGSW9qV3c9PSIsInZhbHVlIjoiczZ1ZVlaVkF2RWJUbnRtVkUxVmhLakFJdDlBNWg0TE15Y2tadWoxcDJJNlVZSEJjbmVxWkE0ZUVOUFdJbXBVZE9hcGFDb2ZqNVltWTBjTlgxVFRKVlBOTkZQQ3pYYWM3QkI3WEhXT2pCcm9BRzQwczNRSE1mSGd5SkplVjdBWXlSbXE3MWRGNE1pTlZ2TURtUFFRbTNhT2RnZTZHMnA4ZE5ROUh1dzhDaWY5L05SY0dVWG9iM3owNk1GdXE2bXhISGNwdElCdG9FQTNiSzltT2VTeFk1S1VaMDNRQ3dQS09vRXcrOGdzenZHN1lUR1I3cFVmZ2xLNmRQZlo2SnVUSis5SkIrNkNJRlYyVmZabHZONFppOTlZVlJqYXgybk5Vd2JGaFhHYXA2Nkl0Z28yTmJzRXBtSDhVYUl0QWVyUUVMcHRuYkVxNGJBVjEraXF4RlV5SSs5ckFTSGxRVkVHYmFmRGlzTlJTOFdnRXpNclRKeGV6bGJXaTU0UkVtTk1iOWh6T3RxOE83L2dWQmlIZEtJR20vSDZxcDRwMjQ4LytLK3ptb2p2eDBYKzV6RTE1LzlyUjhUeDNYSmdPWllidiIsIm1hYyI6IjliNTFlZDkwMmE4NWJlMThlOTU4NDVkNDBlMmE4YmVlMTJmM2MzODQxZTNiYzhmZjcxYTgyOWJkYjk3NWIzMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImM1VXhYWUVZYUhWQVlqODVFZjhDRFE9PSIsInZhbHVlIjoiNjFxUVAzdCs3MHZsZmFKcU9VcENQSU5rTUtkR1o4TythZ0NMaFJtdzN0Ym12V0JDelc4cjNONlhGbXV1WGRRT2RacFFPdVdVd1NaN3N0WVRwcS96ZndqRUJmOUh3VmFLYjJqZGkvYXJvT2tiOTMwYWNoanNxWTROZUh4Wk5NV21XdUtiWDY3ZzBlRG5OOFNqY1JkNnFXM1hrSVFpNTVWbmtZRGI1bkZTKzh0azhsaTRVbzIraDBhamU0OEp0QXhKQm1wTXdMVWpBWGdvVElQNk94OENTSGxVQmtod0oxL25CWmMvN1RxNmlUS2g0WVg4Njd3MDRHcnNKZzQya1lLNkI2T2o2MmZNbFZhT3B0OTI1d2Q2ZERITjhNL1Bpc1VkTzRYdkJBYklyZDh6MmREN1ZROEdlOE9sRjhjQ1pkSzUzS1JmMTFUTDU0NElCRGdGODVIRWFZRzdBbEJyWnF3ZHVWMWtISVhEcGFYcm5KNVBmUUM2eFJrVVRibWRTRERxRUk4SDU2Uzc1TGNoZWwydGhlMDlrOFkremRyTjN6VzQ5ZC9jeW9CdWJPd0VNemxyalQ3elNZK3Nyc1hSeDE0UCtobmNrZE1LK3h5ZXUzT0Q4T3piNldYRTZHZ2E1MHAvY3FCM2I5UlQwTXFUS284eVdhVUxrVkFFc0NUU0hOb1hRMHpwTitTMmNacnhka0N4cmxMWUZOZFFienVMWXVxdzIyQWxLcnYrWE94UGhSNCtURHFpa3NSL2xlTDZWVEdLU0tXc1hGSmpVek51a2srWUdjQi8vNVIwYTVBM3dpeHZwUmRjcTJ5WWk4Q25LeklyWjMvYng0d21yUDdJVGpzMyIsIm1hYyI6ImUzMTQwMDA0NTU0MTY4NjA4M2ZmZTA1MDYzYWViMGM3YzYyNjZkYWY0YWQ0YWFlYjhhMTYzMDZiZjVlYzkyYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+