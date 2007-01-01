Афиша Обнинск
Общество

Анатолий Артамонов останется сенатором от Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:51
Соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша.

- Анатолий Дмитриевич много сил и души вложил в развитие Калужской области, - заявил Шапша 23 сентября. - Он обладает огромным управленческим опытом. При его непосредственном участии в предыдущий период работы в Палате регионов разработано множество важнейших для поддержки региональных бюджетов законов. Таких как, например, механизмы предоставления бюджетных инфраструктурных кредитов, казначейских кредитов, списание 2/3 задолженностей регионов.

По словам губернатора, в качестве сенатора Артамонов принципиально и твердо продвигает интересы нашей области в Совете Федерации и Правительстве РФ. В том числе строительство очистных сооружений и водозабора в областном центре, новые больницы в Козельске и Людиново. Отмечены также модернизация аэропорта, развитие дорожной инфраструктуры региона, создание инженерно-технической школы в Калуге и нового общежития ИАТЭ НИЯУ МИФИ в Обнинске, возведение модульных корпусов в лагерях «Витязь», «Ласточка» и «Искра», оснащение поликлиники на Правобережье Калуги, Детской областной больницы.

