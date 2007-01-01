Калужанина обманом заставили перевести 50 тысяч рублей незнакомцу

Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 22 сентября.

В августе 2023 года мужчину обманули через мессенджер. Мошенники, притворившись его знакомой, попросили срочно одолжить деньги. Поверив им, он перевел 50 тысяч рублей на счет жителя Саратовской области, который был лишь посредником в этой схеме обмана.

Был подан иск о возврате этих средств с владельца счета, который их незаконно получил. Суд требования поддержал. Обманутому мужчине вернули всю сумму.