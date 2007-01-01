В Бабынином районе неплательщику алиментов назначили исправительные работы
Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 22 сентября.
Мужчина, несмотря на решение суда, сознательно не платил алименты. Даже после того, как его привлекли к административной ответственности за это нарушение, он продолжил игнорировать свои обязанности. В результате всего за три месяца — с февраля по апрель 2025 года — долг перед детьми превысил 76 тысяч рублей.
Суд назначил неплательщику наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.