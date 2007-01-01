Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Шесть беспилотников уничтожили в Калужкой области

Сергей ПЕТРОВ
23.09, 08:09
0 274
Как мы уже сообщали ранее, днем 22 сентября на окраине Калуги сбили БПЛА.

Ночь на 23 сентября также была неспокойна. В Жуковском, Ферзиковском районах и на окраине Обнинска силы ПВО уничтожили 6 беспилотников.

- На местах работают оперативные группы, - сообщает губернатор Владислав ШАПША. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

По данным Минобороны РФ, всего на территории России с полуночи до 7.00 уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Их сбивали в небе Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

