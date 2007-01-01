Афиша Обнинск
Общество

В Калуге рассказали о вероятных кандидатах на высокие должности

Дмитрий Ивьев
22.09, 16:19
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 сентября сообщил об итогах заседания президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». На встрече были определены кандидатуры для ключевых должностей в законодательной власти региона.

Как рассказал Шапша, участники совещания единогласно поддержали предложение о выдвижении Геннадия Новосельцева на пост председателя Законодательного собрания Калужской области, а также на должность руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте. Планируется, что его заместителем станет Елена Лошакова.

Также в ходе заседания прошло формирование состава председателей комитетов Законодательного собрания. Ирина Яшанина должна возглавить комитет по бюджету и финансам, Алексей Слабов — комитет по законодательству, Татьяна Дроздова — комитет по социальной политике, Карп Диденко — комитет по экономической политике, Владимир Мазуров — комитет по агропромышленному комплексу. Председателем комитета по государственному управлению и местному самоуправлению, вероятна, будет избрана Надежда Бадеева.

Кроме того, партия выдвинула кандидатуру Юрия Моисеева на должность председателя Думы городского округа Калуга.

