В Калуге рассказали о вероятных кандидатах на высокие должности

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 сентября сообщил об итогах заседания президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». На встрече были определены кандидатуры для ключевых должностей в законодательной власти региона.

Как рассказал Шапша, участники совещания единогласно поддержали предложение о выдвижении Геннадия Новосельцева на пост председателя Законодательного собрания Калужской области, а также на должность руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте. Планируется, что его заместителем станет Елена Лошакова.

Также в ходе заседания прошло формирование состава председателей комитетов Законодательного собрания. Ирина Яшанина должна возглавить комитет по бюджету и финансам, Алексей Слабов — комитет по законодательству, Татьяна Дроздова — комитет по социальной политике, Карп Диденко — комитет по экономической политике, Владимир Мазуров — комитет по агропромышленному комплексу. Председателем комитета по государственному управлению и местному самоуправлению, вероятна, будет избрана Надежда Бадеева.

Кроме того, партия выдвинула кандидатуру Юрия Моисеева на должность председателя Думы городского округа Калуга.