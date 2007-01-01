Афиша Обнинск
Главная Новости Общество За 4 года в регионе капитально отремонтировали 66 зданий медучреждений
Общество

За 4 года в регионе капитально отремонтировали 66 зданий медучреждений

Дмитрий Ивьев
22.09, 12:00
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 сентября сообщил, что за четыре года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе было капитально отремонтировано 66 зданий медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники и амбулатории.

Помимо ремонта объектов, продолжается расширение инфраструктуры на местах: за этот период установлено 76 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Также в регион поступило 29 мобильных медицинских комплексов, 83 автомобиля для перевозки медперсонала и более 8,5 тысячи единиц различного медицинского оборудования. Основная часть техники направлена в сельские населённые пункты и небольшие города, что способствует повышению доступности медицинской помощи в отдалённых районах.

Шапша подчеркнул, что здравоохранение - одна из наиболее важных и чувствительных сфер для населения, и отметил, что работа по улучшению качества и доступности медицинских услуг для всех жителей региона продолжается.

