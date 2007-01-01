Владислав Шапша поделился примерами успешной модернизации медучреждений в регионе

22 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе, отметив ряд успешных примеров обновления медицинских учреждений.

Одним из таких примеров стала поликлиника на улице Московской в Калуге, где после 36 лет была проведена капитальная реконструкция. Учреждение обслуживает более 70 тысяч прикреплённых пациентов и ежедневно принимает около тысячи человек. Благодаря ремонту условия оказания медицинской помощи были значительно улучшены на всей площади клиники - почти 3 тысячи квадратных метров, охватывающих пять этажей.

Также впервые за два десятилетия обновлены поликлиники в микрорайонах Черемушки и Сосновая роща. Вместе они обслуживают около 60 тысяч жителей, а проведённая модернизация позволила врачам работать в более комфортных и современных условиях.

Шапша подчеркнул, что эти три медучреждения стали яркими примерами эффективной реализации программы, которая охватывает все города и районы Калужской области. В текущем году планируется обновить в общей сложности 11 поликлиник, в том числе в Ферзиковском, Сухиничском, Тарусском и Барятинском районах.