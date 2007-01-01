Афиша Обнинск
Общество

Власти Калуги пока не планируют запрещать кормление голубей

Дарья Джуманова
22.09, 13:26
0 607
Об этом сообщили в городской управе в понедельник, 22 сентября, в ответ на вопрос жительницы Анны под публикацией Дмитрия Денисова в соцсетях.

Девушка спросила, будут ли в Калуге вводить запрет на кормление голубей.

Напомним, 12 сентября администрация Боровска ввела подобные ограничения. Местные власти аргументировали это решение двумя основными причинами: распространением птицами инфекций, опасных для человека, а также тем, что они портят архитектурный облик и санитарное состояние города.

В Калуге пока не планируют вводить такие ограничения, но эту идею рассмотрят в будущем.

