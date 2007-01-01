Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Калужанка пожаловалась губернатору на условия в детской областной больнице
Общество

Калужанка пожаловалась губернатору на условия в детской областной больнице

Дарья Джуманова
22.09, 12:54
0 1048
В понедельник, 22 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией главы региона в социальной сети.

- Когда будет современный ремонт в КОКБ Анненках, детское отделение? На каталке в коридорах сложно развернуться. Тараканов хоть и травят, но они всё равно есть! Врачей не хватает, - написала Елена.

На проблему отреагировали в региональном министерстве здравоохранения. В ведомстве пояснили, что косметический ремонт в отделениях больницы проводится регулярно, но только по мере поступления финансирования.

- Дефицит медицинских кадров - это актуальный вопрос по всей стране. Медучреждение прикладывают множество усилий для поиска кадров: участвует в ярмарках вакансий, проводит встречи со студентами медвузов, предлагают меры социальной поддержки.  По вопросу наличия тараканов, к сожалению, плановые тотальные дезинсекции проводятся только при полном закрытии больницы, поэтому проводятся частичные обработки палат в присутствии больных разрешенными препаратами, также установлены ловушки, - добавили в ведомстве.

Это уже не первый сигнал о подобной проблеме в данном медучреждении. На наличие тараканов в больнице жаловались ещё в апреле текущего года.

