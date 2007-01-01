Афиша Обнинск
Общество

В Калуге голубь врезался в дерево

Дмитрий Ивьев
22.09, 11:25
0 933
В чат-бот обратной связи нашего телегам-канала пришло сообщение от шокированной калужанки.

- Вышла на улицу из офиса, подышать свежим табачным дымом и стала свидетелем жесткого авиационного происшествия, - иронизирует калужанка Анастасия. – Летит голубь и прямо по его маршруту – дерево. Ну, я наблюдаю в полной уверенности, что обогнет, а он как летел прямо, так и со всей дури прямо в ствол врезался. Упал, перья во все стороны. А потом, что называется, встал, отряхнулся, и пошел. Что это было?

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию известного калужского орнитолога Юрия Галченкова.

- Многое чего может быть, - объясняет Галченков. - Он слеп на один глаз. Он болен вертячкой. Он был чем-то/кем-то отвлечён... А, может, действительно задумался, почему он не сокол, а всего лишь голубь, но не вовремя задумался.

