Калужская область заняла 33 место в рейтинге регионов по зарплатам

22.09, 12:07
Результаты исследования в понедельник, 22 сентября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Авторы рейтинга рассчитывали соотношение средней медианной зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг.

Чистая медианная зарплата в Калужской области во втором квартале равнялась 59 317 рублей. За нее можно было купить 2,4 фиксированного набора товаров и услуг. Это 33 место по России.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 9 место, Московская область – 18, Тульская область – 26, Брянская область – 61, Орловская область – 63, Смоленская область – 64.

В пятерке лидеров оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Самые низкие показатели в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарской республике.

