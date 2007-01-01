Калужская область заняла 33 место в рейтинге регионов по зарплатам
Результаты исследования в понедельник, 22 сентября, опубликовало агентство «РИА Новости».
Авторы рейтинга рассчитывали соотношение средней медианной зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг.
Чистая медианная зарплата в Калужской области во втором квартале равнялась 59 317 рублей. За нее можно было купить 2,4 фиксированного набора товаров и услуг. Это 33 место по России.
Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 9 место, Московская область – 18, Тульская область – 26, Брянская область – 61, Орловская область – 63, Смоленская область – 64.
В пятерке лидеров оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Самые низкие показатели в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарской республике.