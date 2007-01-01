В Гавриловом Посаде освятили скульптуру Архангела Гавриила

Фото: Дмитрий Рыжаков

19 сентября в Ильинском подворье Николо-Шартомского монастыря в Гавриловом Посаде состоялась торжественная церемония освящения новой скульптуры Архангела Гавриила. Монумент был создан и установлен при поддержке благотворительного фонда DOGMA.

Освящение новой скульптуры совершил преосвященнейший Иоанн, епископ Шуйский и Тейковский. На церемонии также присутствовали: Иерей Алексей Пробичев, благочинный Гаврилово Посадского благочиния, Иеромонах Герасим (Солодов) начальник Ильинского подворья Николо-Шартомского мужского монастыря г. Гаврилов Посад, глава Гаврилово-Посадского муниципального района Владимир Лаптев, глава Гаврилово-Посадского городского поселения Николай Молчанов, представитель Министерства культуры РФ заместитель руководителя ФГБУ «Росгосэкспертиза» Денис Чепяков, скульптор, член Союза художников России, член Творческого Союза художников России, член Русского Художественного Союза и Международного художественного фонда Василий Селиванов и другие участники. Мероприятие стало значимым событием в духовной жизни не только подворья, но и всего города. Прихожан Гаврилова Посада в ходе рабочей поездки поздравил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Монумент создан скульптором Василием Селивановым при участии почетного члена Российский академии художеств протоиерея Леонида Калинина специально для Гаврилова Посада: святой Гавриил, является небесным покровителем города. По задумке автора скульптура изображает Архангела Гавриила в момент Благовещения — его прихода к Деве Марии с благой вестью. Эта работа концептуально связана с другой работой Василия Селиванова — «Богородица в ожидании», установленной в Туле.

Фигура Архангела выполнена в строгом соответствии с канонами православной иконографии и традициями византийского искусства. Главной особенностью и техническим новаторством скульптуры является то, что Архангел Гавриил не стоит на постаменте, а парит в воздухе. Эффект парения достигнут за счет оригинального крепления: развевающимися драпировками мантии, которые соединены с шаром.

Скульптура Архангела Гавриила, устройство монолитного постамента и его гранитное мощение, а также комплексное благоустройство территории вокруг монумента были выполнены за счет средств благотворительного фонда DOGMA.

«Для нас, строителей, важно создавать не только физический, но и духовный фундамент. И мы рады внести свой вклад в благоустройство этого святого места и подарить городу скульптуру его небесного покровителя, - отметил президент благотворительного фонда и федеральной компании DOGMA Денис Морозов. - Уверен, что Архангел Гавриил будет символом добрых вестей и объединения людей, напоминая о важности сохранения веры и духовных ценностей для будущих поколений».

«История создания скульптуры началась с теплой, душевной беседы, в которой отец Герасим поделился с нами своей мечтой. Показав миниатюрную фигурку Архангела Гавриила, он рассказал о своем давнем желании увидеть такой же образ здесь, в Николо-Шартомском монастыре. Его слова глубоко тронули и вдохновили нас. Мы поняли, что должны помочь воплотить эту светлую идею в жизнь. Первым, к кому мы обратились, был наш добрый друг, выдающийся скульптор и архитектор отец Леонид (Калинина). Благодаря нашим общим усилиям, вере и мастерству рук мечта обрела крылья и превратилась в величественный образ Архангела Гавриила», — поделилась вице-президент благотворительного фонда DOGMA Мария Морозова.

Появление такого значимого религиозного и культурного объекта укрепляет историческую идентичность Гаврилова Посада, подчеркивая его связь с небесным покровителем. Скульптура станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

Справка о благотворительном фонде DOGMA

Благотворительный фонд DOGMA, президентом которого является Морозов Денис Сергеевич, а вице-президентом - Морозова Мария Сергеевна, ведет активную работу по возрождению духовного наследия и поддержке православной культуры в России, реализуя значимые проекты в области строительства и реконструкции религиозных объектов. На средства фонда в Краснодарском крае ведется строительство двух новых храмов, а также проводится реконструкция Церкви Рождества Пресвятой Богородицы. В настоящее время фонд занимается проектированием храмового комплекса Пресвятой Богородицы в Краснодаре и работает над восстановлением исторической колокольни конца XVII века в Ивановской области, продолжая вносить весомый вклад в сохранение духовного и культурно-исторического наследия страны.

