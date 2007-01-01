Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Только треть калужан считают вакцинацию от гриппа оправданной
Общество

Только треть калужан считают вакцинацию от гриппа оправданной

Дмитрий Ивьев
22.09, 10:39
1 622
Согласно исследованию SuperJob, лишь 31% жителей Калужской области считают ежегодную прививку от гриппа необходимой мерой. Против вакцинации выступают 48% опрошенных.

Мужчины чаще поддерживают прививки (34%) по сравнению с женщинами (28%). Наиболее положительно к вакцинации относится молодёжь до 35 лет - 35% из них считают её нужной. Интересно, что среди респондентов с доходом выше 100 тысяч рублей доля одобряющих вакцинацию ниже (27%), чем у тех, кто зарабатывает до 50 тысяч (32%).

На уровне предприятий наиболее распространённая мера профилактики - вакцинация сотрудников (её проводят 36% организаций). Другие методы используются реже: ношение масок (9%), раздача витаминов и БАДов (4%), использование антисептиков (2%), профилактические мероприятия (6%). При этом 34% компаний не предпринимают никаких действий для предотвращения распространения гриппа.

