В Калужской области 165 человек пострадали от укусов клещей
Общество

В Калужской области 165 человек пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев
22.09, 10:32
Такую статистику за период с 15 по 21 сентября опубликовало в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

В 13 случаях клещи кусали детей.

- Случаи присасывания регистрировались на территории города Калуги, в Дзержинском, Медынском, Козельском, Боровском, Бабынинском, Думиничском, Людиновском, Мосальском, Кировском районах, единичные случаи - в Ульяновском, Барятинском, Жиздринском, Юхновском районах, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

С начала года боррелиозом были заражены 19,46% клещей.

клещи
