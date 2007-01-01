В Калужской области 165 человек пострадали от укусов клещей
Такую статистику за период с 15 по 21 сентября опубликовало в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.
В 13 случаях клещи кусали детей.
- Случаи присасывания регистрировались на территории города Калуги, в Дзержинском, Медынском, Козельском, Боровском, Бабынинском, Думиничском, Людиновском, Мосальском, Кировском районах, единичные случаи - в Ульяновском, Барятинском, Жиздринском, Юхновском районах, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.
С начала года боррелиозом были заражены 19,46% клещей.