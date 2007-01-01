Афиша Обнинск
В Калужской области просят вернуть молочную кухню

Дарья Джуманова
22.09, 10:32
В воскресенье, 21 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Прошу услышать просьбу многих мам и вернуть в Калуге молочную кухню в виде кисломолочных продуктов и детям, и беременным. В области есть молочные заводы, почему бы не договориться, тендер не открыть, чтоб беременные и дети могли бесплатно получать молочку, помимо смесей и каш? Как закрылась даже платная молочка на кухне молочной из-за введения закона с QR-кодами на продукции, больше ничего не появлялось, - написала Мария.

В региональном минздраве сообщили, что молочных кухонь в регионе нет и их организация пока не планируется. Также там уточнили, что дети первого года жизни, которые находятся на искусственном или смешанном вскармливании, обеспечиваются сухими адаптированными молочными смесями, кашами и специализированным лечебным питанием. Это является мерой социальной поддержки.

