В Калуге затопило двор на улице Хорошая
Общество

В Калуге затопило двор на улице Хорошая

Дарья Джуманова
22.09, 10:06
0 275
Жалобу оставил в воскресенье, 21 сентября, местный житель под публикацией губернатора в одной социальной сети.

- Есть проблема, которая не может быть решена городом уже неделю. г. Калуга, ул. Хорошая, д. 5, канализационные воды фонтанируют из колодца и текут вдоль двора. Запах стоит омерзительнейший. Это продолжается уже неделю. Жители звонят и пишут, результат пока нулевой, сроков устранения никто назвать не может. Просьба повлиять на решение вопроса, - написал Дмитрий.

В региональном минстрое сегодня сообщили, что засор уже устранён и вытеканий нет. Однако Дмитрий заявил, что проблема остаётся, и зловонные потоки всё ещё текут.

