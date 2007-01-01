Уничтожили или обновили: в Калуге ответили на вопросы о вырубке деревьев

В пятницу, 19 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- Как вообще получилось, что по всему городу уничтожили деревья? Неужели планируется каждый год высаживать новые? И сколько из них в итоге приживется, сколько потом придется снова сажать при таком подходе к озеленению? Это очень напоминает дорожные службы, которые, кажется, одни и те же дороги ремонтируют из года в год, - написал Владимир.

В горуправе сообщили, что были удалены только больные и аварийные деревья, а здоровые не пострадали. На сегодняшний день на существующих зеленых зонах по улицам Ленина, Гагарина, Большевиков, Тульской, Чижевского, а также на площадях Мира, Победы, Старый Торг, в сквере Медработников и на бульваре Кирова высажено 5 054 зеленых насаждений. Все деревья находятся на гарантии у подрядчика, который следит за их состоянием. В горуправе пообещали продолжать озеленение города.