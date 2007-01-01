В Калуге пациенты ждут записи на МРТ по три месяца

О проблеме в воскресенье, 21 декабря, написала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- Добрый день, я онкологический больной человек, инвалид 1 группы, попала в больницу, защемила седалищный нерв, в 4-ю больницу, там меня пролечили, пытались 3 раза сделать МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, но не получилось, так как сильные боли, при выписке написали пройти МРТ по направлению от поликлиники, направление мне дали, позвонила, записали на 18 декабря на 16:15, боли сохраняются, прошу записать меня на МРТ в течение месяца или прислать мне письменный отказ, что в течение месяца я не могу пройти, по закону по направлению должны записать в течение 14 дней, крайний срок — месяц, - написала Марьям.

В региональном минздраве объяснили, что срок ожидания зависит от формы медпомощи. В экстренных случаях обследование проводят сразу. При плановой помощи ожидание составляет 14 дней, но из-за дефицита кадров сейчас есть очередь. Если кто-то откажется от исследования, пациента могут записать раньше.