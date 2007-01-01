В Ферзиково вернут рентген только в ноябре

На ситуацию в местной участковой больнице пожаловался 20 сентября местный житель.

По его словам, жителям Ферзиково уже больше трех лет приходится ездить в Калугу, чтобы сделать рентген.

Эту проблему прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- В Ферзиково установлен новый рентген, медики прошли обучение, - заявили в Минздраве. - Сейчас идет обследование аппарата и замеры параметров для получения санитарно-эпидемического заключения, так как это источник ионизирующего излучения. Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию - 1 ноября.