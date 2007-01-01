Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Ферзиково вернут рентген только в ноябре
Общество

В Ферзиково вернут рентген только в ноябре

Дмитрий Ивьев
21.09, 09:20
0 427
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На ситуацию в местной участковой больнице пожаловался 20 сентября местный житель.

По его словам, жителям Ферзиково уже больше трех лет приходится ездить в Калугу, чтобы сделать рентген.

Эту проблему прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- В Ферзиково установлен новый рентген, медики прошли обучение, - заявили в Минздраве. - Сейчас идет обследование аппарата и замеры параметров для получения санитарно-эпидемического заключения, так как это источник ионизирующего излучения. Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию - 1 ноября.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
40%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikg1Q044Y0tCUVcraEowWDBXN3lQSHc9PSIsInZhbHVlIjoiT2EydGgzUjRRSEY0RWY3ZHRZbHBDZ1o2bS9VZXJkL1pjSVdWZnQvQUEyS284UEcxbXZtN3RDZWpaOVkrUUVncGNjOXVRT1pNTEljdllCa3Qxdjg3ZjQzdFVFUTQ4Q2xRQmxIQnY1MUFiOUNyTysvY1gyd29XVHBBWGVZVS81aDQxUmlpUGRCNkVVQUpDNjVPQ2pVQVpzVEtRSDYvY1ZVVUlnTkxEUkNLc1FITFVtUUFjczlFMDJFNHFlRzAwT21DSTc3VW1BMTllcmc0Z0NHTWd6S3VIckZtNDlmRXJyKzUyZkJ5a3prcE5SYkZORjFoRDJOM1QyOFY0N2dTTk5HSGlld1JHMlROeVRsVjdRN21Oa2ppcUNOMTNSeVNnOTFvcjNFM1J0enVKUGpJbU9uLzlDZW4ybHhuTTZjR09wczh4MERKclhPby9CU0pOckQzVVd1UVRkL1pWcFVkTmRiU3dwbTF0OEFISlBJYkJoaTcydzlTalU0eXRDVWZpd2NaSWJhdVBhNHhxMjl1Z1RSeFFmcllFd3p1amptMjdnSmZMeklSUVhjOWJSYTB0dTU3T1lMZ2xIZjZpNElHeXl5WiIsIm1hYyI6IjA2Y2I5OTk4OTFjZTA1Zjc3MjcyOWU4YTYwNGQ0MzIwNDQ5YjhjYmNhZTdjMjQ1ZTI1YjRiODE3NTg3ZWNjZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1Xb20yc0NDMkkyREpYZjNCenpnTkE9PSIsInZhbHVlIjoiMzU5ak9tOU1tQzZMWk9VVndLRkM3RHVoZWg3N2RGZERFTGpjSDBwQ2RseGZOWVRobjg1TUdpTDJMRGZaWmptbEVZcmgranVlSUVET1dpLzh1L3NNcWtVVGxWVDBjRVVzR1MvRFVwYTk4cFFsUWFUa2lwNVROdzBualpzaE1xczZTUUc5YTgwczR2L0M0VndHbEt5TGVDLzhJdVBxSEFPclJSU0lNMnQwYVZNSFVJQ2xpempLTG8rS2pYdjJzcGhIdkUxb3ZFZm1xZTJrWXoxeWRuQ2xMeklvK1VxZm1rNjB5U040TnhoR1N1b0xWRXAzYTIwaVpsdS9qNTlwa3pPQnBzT2hzaDZOVnlkbkF2WjJoZDM1Y0pqUVlpL0VuZEtSY3BMM284T2xCdUdkWWFFN0JJTEFWTURVVTZIdzNHbmlMOUxpTmxoRWxVOGxpSXljQWt6OUlmUmZaRGkyRUpIaSsyRGhGa2UwTFJGVTdzdVRHbkZXN2ZrMlhiT2cwNSt5TzkwNWh5WE9QOWpxLzdtZjQySGZvUldWTGkxbEp3Skp3QzdsTGxCbkNHRlg0cUN0RFZSZ3l1cEtVdXorb2tmakREUUlvOWxIK2wwSWU5d0tZUW00dHpZWmpodHdQdjMzSHRKZXBiQU5VVnE1WTVSUHJNTGYrM2R1emRCZkNzY0Mva2pmZlo0ZW1wNXRHOGMzem83cHlEblEwOTRhRitBOHRlRkdaZ2YrVVRlL215aFZiVkdmQ0hITzBCOWRsTjdNS283MnJKcWJFNXZNcHNUUCtqT2tONEJnYk5PNzhWNVllQ1hWYVlhQllvOEVaR3BSZGZzNUpYQkw0d2lQNTl6YyIsIm1hYyI6IjUzMzUxMjU3M2Q5NzI5ZDRmNjUwYWJkNTI5YjQ3MDBlZDdhMGViODMyMzFlYTU1ODU3NTIyMjVjYjEyNWYzYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+