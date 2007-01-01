Калужские строители восстановили более 120 домов в Первомайске

Глава городского округа Первомайск Сергей Колягин 20 сентября сообщил в своем Telegram-канале о ходе реализации программы восстановления жилого фонда.

С июля 2022 года калужские строители уже отремонтировали более 120 многоквартирных домов, пострадавших во время боевых действий.

В рамках шефской помощи специалисты провели капитальный ремонт кровель общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Работы включают восстановление крыш различного типа, закрытие тепловых контуров, замену окон в подъездах и ремонт входных групп.

Аварийные бригады из Калужской области постоянно работают над поддержанием инженерных сетей: системы водоснабжения и отопления. Сергей Колягин подчеркнул:

- Работа продолжается — шефство Калужской области играет важную роль в восстановлении инфраструктуры и возвращении к нормальной жизни в населенных пунктах, пострадавших от войны.