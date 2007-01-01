Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Губернатор Владислав Шапша распорядился начать подачу тепла

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о начале отопительного сезона в регионе.
Ольга Володина
20.09, 12:23
0 588
Решение связано с установившимися холодными температурами и переходом на осенний режим погоды.

Первыми тепло получат социальные объекты. Уже с понедельника, 22 сентября, прогревать начнут школы, детские сады и больницы. Глава региона четко обозначил приоритет:

- Дети и люди с ослабленным здоровьем не должны мерзнуть.

Подача тепла в жилые дома будет осуществляться постепенно, с учетом погодных условий. В небольших поселениях процесс займет пару дней, а в Калуге с ее сотней котельных может продлиться до двух недель.

Губернатор поручил муниципалитетам оперативно устранять неполадки и держать ситуацию на личном контроле.

