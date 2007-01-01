В Калуге пообещали улучшить транспортную доступность до Силикатного
Городское хозяйство Калуги ответило на обеспокоенность жителей микрорайона Силикатный транспортной проблемой.
Ведомство отреагировало на нашу публикацию, где была изложена инициатива местной жительницы.
Чиновники заявили о планах комплексного решения вопроса в ближайшей перспективе. В своем обращении они пояснили:
- Здравствуйте. Улучшить транспортное обслуживание Силикатного планируем в течение следующих двух лет. Также планируем пересмотреть схемы движения, при необходимости изменим график движения и увеличим количество единиц транспорта, в том числе и льготного.