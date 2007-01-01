Афиша Обнинск
В Калуге пообещали улучшить транспортную доступность до Силикатного
Новость дня Общество

В Калуге пообещали улучшить транспортную доступность до Силикатного

Городское хозяйство Калуги ответило на обеспокоенность жителей микрорайона Силикатный транспортной проблемой.
Ольга Володина
20.09, 11:34
0 538
Ведомство отреагировало на нашу публикацию, где была изложена инициатива местной жительницы.

Чиновники заявили о планах комплексного решения вопроса в ближайшей перспективе. В своем обращении они пояснили:

- Здравствуйте. Улучшить транспортное обслуживание Силикатного планируем в течение следующих двух лет. Также планируем пересмотреть схемы движения, при необходимости изменим график движения и увеличим количество единиц транспорта, в том числе и льготного.

