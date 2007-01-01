Афиша Обнинск
Новость дня Общество

«Кросс нации» остановил движение в центре Калуги

Масштабный «Кросс нации» парализовал транспортное движение в историческом центре Калуги.
Ольга Володина
20.09, 10:27
Из-за проведения спортивного забега временно ограничен проезд по нескольким ключевым магистралям.

Дорожные затруднения затронули улицу Кирова и Сквер Мира, где непосредственно проходят соревнования. Пробки растянулись и на прилегающих улицах, в частности, движение затруднено на Московской вплоть до площади Старый Торг.

Напомним, перекрытия будут действовать до двух часов дня. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности избегать поездок через центр города.

