Главная Новости Общество Калужанка предложила пустить еще один маршрут на Силикатный
Новость дня Общество

Калужанка предложила пустить еще один маршрут на Силикатный

Жительница Калуги Наталья выступила с инициативой об организации нового автобусного маршрута в микрорайоне Силикатный.
Ольга Володина
20.09, 09:49
0 302
Читайте KP40.RU:
Свое обращение она оставила в комментариях под постом управления городского хозяйства в социальных сетях в субботу, 20 сентября.

Активная горожанка подробно описала транспортные проблемы района:

- Почему не слышат жителей района Силикатный, у нас с транспортом проблема ооочень большая, нам не хватает транспорта, с 22.09 маршрут 81 продлевают на Белые Россы с заездом на ул. Изумрудную, это создаст ещё большую проблему с выездом в город, почему вы не хотите 82 маршрут пустить на эти улицы и оставить его на полный день а не по часам? С Черносвитино заезжал бы автобус на Изумрудную и в Белые Россы + остановка Клуб и Азарово, тем самым разгрузив маршрут 81. Так нет, надо создать ещё большую проблему, мало люди в очереди стоят на 81,на 10 ПАЗ, на 10 троллейбусы, вечером только 10 троллейбус ходит раз в 30-40 минут, скоро зима, как быть жителям района в создавшейся ситуации?

Несмотря на активную жилую застройку в микрорайоне, власти пока никак не отреагировали на это предложение. Жители надеются, что их голос будет услышан для решения наболевшей транспортной проблемы.

