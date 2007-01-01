В калужском Мстихино началось строительство школы на 300 мест

Компания «Стройцентр» приступила к строительству современной школы в деревне Мстихино.

Фото: Инспекция госстройнадзора Калужской области

Подрядчик официально уведомил о начале работ региональную инспекцию государственного строительного надзора.

В своем сообщении ведомство проинформировало общественность о старте строительного процесса через страницы в социальных сетях. Эта новость стала важным событием для местных жителей, которые давно ожидали появления нового образовательного учреждения в своем районе.

Возводимое здание сможет принять до трехсот учеников. Новая школа позволит разгрузить существующие учебные заведения и создаст современные условия для получения качественного образования детьми из развивающегося микрорайона.