Общество

Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.09, 15:40
0 426
На прошлой неделе завершились выборы главы региона, по итогам которых Владислав Шапша был избран с результатом 72,24%. В пятницу, 19 сентября, в здании Калужской областной филармонии прошла торжественная церемония инаугурации.

В присутствии представителей власти, общественности и жителей области Шапша принёс присягу, дав клятву служить интересам России и Калужской области. 

- Клянусь честно и добросовестно служить во имя благополучия и процветания России и Калужской области, - заявил он перед началом своего второго срока на посту губернатора.

калужская область
