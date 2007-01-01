Владислав Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области

На прошлой неделе завершились выборы главы региона, по итогам которых Владислав Шапша был избран с результатом 72,24%. В пятницу, 19 сентября, в здании Калужской областной филармонии прошла торжественная церемония инаугурации.

В присутствии представителей власти, общественности и жителей области Шапша принёс присягу, дав клятву служить интересам России и Калужской области.

- Клянусь честно и добросовестно служить во имя благополучия и процветания России и Калужской области, - заявил он перед началом своего второго срока на посту губернатора.