Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жители дома на Маршала Жукова в Калуге жалуются на опасную ситуацию из-за отсутствия дорожных ограничителей
Общество

Жители дома на Маршала Жукова в Калуге жалуются на опасную ситуацию из-за отсутствия дорожных ограничителей

Дарья Джуманова
19.09, 15:20
0 440
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 19 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, дорогая редакция. Хочу узнать о законности проезда машин по такому маршруту (на фото). По карте видно, что там должны стоять ограничители проезда, но в один «прекрасный» момент они исчезли, и теперь там гоняют машины. Это двор дома 28 по ул. Маршала Жукова, подъезды выходят, получается, прям на проезжую часть, пройти через двор опасно, еще и поворот под прямым углом. Прошу разобраться и привлечь ответственных.

Мы запросили комментарий по этой проблеме у городской управы. Там рекомендовали жителям напрямую обратиться в управляющую компанию, номер которой указан в квитанции за ЖКУ.

Для получения официального разъяснения о планах по восстановлению ограничителей мы также направили запрос в УК. Ответ будет опубликован сразу после его получения.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJxakhJWjBrS1ZzelJTeW1nQWRma1E9PSIsInZhbHVlIjoiSUp3cDEwSEpPdUp3T3VUS3prWlJweHdpTEJYZVZZSVZVWGhsL3ZQSVM4aHJjVXFPbmNZcjdJZUZNa2RscVUzaW5rRzFzNDRtdk9UaGdQRFhZQTRKRGFPYUMxNHNCTSt4UGUzcGNqMGZ0a0VseTN1cEo0V0t1RTFQZzZoRk4yaUNOQ25uWmYyNkMxZ0lKUzcxTnA2bDlubzFBY2hvaVUyMTZzeFFJMHVtVDI1bURuOGY4cTUyUnkvVnlncjJRNXYwUXBzUldZLzFkTTBlbCtjamtKV2NHLzhEUWtjZEF6WUdlY3FjaHJqQm1YQnJ1bTdNdjZHYUJBRmhnNXF1dnVweHdML1ZjdERCL0JMWE15SkJqSWVmT3NsdHZHYVZhODVKQ09Lc3pON2N6RitQRGtuTTYyaDUrbHg1SFhTRE1vWnZNczlqUTFWVzVZRzMzU1I3UnlLTzgxa3JYaDRsUTl4dk03WG1lMm1hSVZkWDVOb3MyQVpHbUZTUldQZ2FZMFF5S2dCZEp4WTAvUlJoS0Q1MGpDTTV2L0h6eUUwWXAvVHRoOTIvNjRqU1ZhM09aelRrQWpZRGMvQ05aaE9rZjJWTSIsIm1hYyI6ImNjNTI2NzhkYTc2ZjhkMzQ1M2JhMGVhZTI0MmNhOTI1ZDYwYTQ3Njg5OGY4ZGYxY2M2Y2FmNWRkMzBlNDI0NWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNRdmMzSXhRbmdwa0V3MDE2WEpWOWc9PSIsInZhbHVlIjoiNFhqMS9ta2lsVHVDV3lBc2lNM2hNMFB5RklwTktnRlM5STVPY0lpOStMMUVrRTM3Qmk0cXQ1UXFkanVSR2lQTzN5ZTV3MlBhSldPMW5LZXNZSTcrSnZrNGxWSC9QMWlHNEQxeUkxc1VDbUQxQmExeGRkSGFDVnNzQVAwT3pKS2hQSnBWSjA3aGZDSlBpM1AySU5OaHNQaVYvaTNLcHR0aE9kNVpwaGtaK2lMdFBmdzcxMjBRdVU5U2lMYThKWDArU1FXQXNRdDI1Nm85MmtuNnJKdHE3UldBQkVBdTJTeDMxbG1ka1MvZTMvZjhoTWdMUVlsbS92T1ZFSWNQZ3ZCMjFuVC9ITEtuTDRRS29pa1N3K1RjUTBkYUc3Q0kvQVEyZGN4YkxmK3lYSnVMVTVGSWxIdE5td0ZyeWxCMGhvcXlLeXVjRTV0bGp1WEpJSWV3WDg4T1RTZ0hONlBLQ0tiQjFUeGlYSk0xYWRBSFM3c0dCZFozV3Yxc05SelY2T3I5Vko2aEsxNXBPVjBKMXlEeWEvb0FWQUoxY1BrRTEwd3V0UXJZU3hKdmNwdmtaNUNhR3lsRWtWZkREYUZkZ282V1ZiZExlK1A3QUpENnVIVks1SVN5YmF4QUdmV2xVQWRDSHpFZFpUQ05tUlNVb2RtWjZrUmJvQkljWkhtbnpUSm12REdMOVV3bTBxaHdUMTQwbFhoWjFLd01KMTNZSTlKcVoyWHdnVGptVENxQ29EaWRsVVNiL0dpZnhDazY1RHVqdnM0MzFCcHZlUFA2SUdpWC9Bd0UrZE1COHNYYnRzZlRKb244TEdRaEs2SDVXWWROSXZ5eFpuOFZ6THRKaTdrbCIsIm1hYyI6IjgzYzkzOTE4ZTc0MDUwNzU5NDVhM2Y4Mzk2ZTRmYzQ0NTExZDk1YWZkMTY1MWMxMDk3MjNjYjc3OTk4ZDViNTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+