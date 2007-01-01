Жители дома на Маршала Жукова в Калуге жалуются на опасную ситуацию из-за отсутствия дорожных ограничителей

В пятницу, 19 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, дорогая редакция. Хочу узнать о законности проезда машин по такому маршруту (на фото). По карте видно, что там должны стоять ограничители проезда, но в один «прекрасный» момент они исчезли, и теперь там гоняют машины. Это двор дома 28 по ул. Маршала Жукова, подъезды выходят, получается, прям на проезжую часть, пройти через двор опасно, еще и поворот под прямым углом. Прошу разобраться и привлечь ответственных.

Мы запросили комментарий по этой проблеме у городской управы. Там рекомендовали жителям напрямую обратиться в управляющую компанию, номер которой указан в квитанции за ЖКУ.

Для получения официального разъяснения о планах по восстановлению ограничителей мы также направили запрос в УК. Ответ будет опубликован сразу после его получения.