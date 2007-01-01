В Калуге просят увеличить автобус на маршруте №28

Свое предложение написала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети в пятницу, 19 сентября.

- Неоднократно обращались на телефон горячей линии транспорта Калуги, к сожалению, безрезультатно. Проблема с вместимостью автобуса №28 в утренние часы и в будни. Просим заменить маленький автобус на автобус средней вместимости. Люди как селёдки в банке едут, не все вмещаются. Автобус на остановках долго стоит из-за невозможности вместить всех желающих уехать, вследствие чего в центр города он приходит с опозданием, - написала Надежда.

В горуправе сообщили, что по этому маршруту курсирует автобус средней вместимости, который соответствует текущему пассажиропотоку. При заключении нового контракта рассмотрят возможность замены на транспорт большей вместимости.