Главная Новости Общество В Калуге просят увеличить автобус на маршруте №28
Общество

В Калуге просят увеличить автобус на маршруте №28

Дарья Джуманова
19.09, 14:38
Свое предложение написала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети в пятницу, 19 сентября.

- Неоднократно обращались на телефон горячей линии транспорта Калуги, к сожалению, безрезультатно. Проблема с вместимостью автобуса №28 в утренние часы и в будни. Просим заменить маленький автобус на автобус средней вместимости. Люди как селёдки в банке едут, не все вмещаются. Автобус на остановках долго стоит из-за невозможности вместить всех желающих уехать, вследствие чего в центр города он приходит с опозданием, - написала Надежда.

В горуправе сообщили, что по этому маршруту курсирует автобус средней вместимости, который соответствует текущему пассажиропотоку. При заключении нового контракта рассмотрят возможность замены на транспорт большей вместимости.

