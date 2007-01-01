Афиша Обнинск
В Калуге после каждого дождя у дома на Чижевского образуется озеро
Общество

В Калуге после каждого дождя у дома на Чижевского образуется озеро

Дарья Джуманова
19.09, 14:22
0 443
В четверг, 18 сентября, местная жительница оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- Около контейнерной площадки Чижевского, 12 огромные ямы, которые после дождя превращаются в озера. Невозможно пройти для выброса мусора и невозможно выйти из двора (только по бордюру или подложенным доскам). Помогите, пожалуйста, решить проблему не одного года уже! – написала Светлана.

В горуправе прокомментировали ситуацию. По словам чиновников, ремонт дворовых территорий и проездов проводится в рамках муниципальной программы при содействии депутатов городской думы.

Включение адреса в план ремонта инициируется жителями, и ремонт по этому адресу в текущем году запланирован не был. Возможность его проведения в следующем году будет рассмотрена с учётом предложений граждан и доступного финансирования.

