Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Дефицит поваров зафиксирован в Калужской области
Общество

Дефицит поваров зафиксирован в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.09, 12:33
0 424
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Повара, пекари и кондитеры уже несколько лет подряд входят в число самых дефицитных профессий как в России, так и в Калужской области. По опубликованным 19 сентября данным HeadHunter, на одну вакансию приходится всего 1,1 соискателя в регионе - при норме от 4 до 8. Для сравнения: по стране этот показатель составляет 1,4.

При этом количество вакансий за январь-август сократилось на 19% - с 1,3 тыс. годом ранее до 1,1 тыс. в этом году. Несмотря на это, работодатели испытывают острую нехватку кадров.

Средняя предлагаемая зарплата повара в Калуге выросла до 59,4 тыс. рублей (год назад - 45,7 тыс.), а диапазон доходов колеблется от 41,9 до 103,9 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты, дефицит связан с долгой непопулярностью профессии, ростом спроса на питание вне дома и недостаточно быстрым ростом оплаты труда, особенно в торговых сетях. Чтобы закрыть кадровые потребности, многие сети общественного питания создают свои школы и обучают сотрудников с нуля.

Сегодня всё больше работодателей выбирают навыкоцентричный подход: 65% из них в первую очередь смотрят на умения, а не на дипломы. В рекламе часто можно встретить призывы для тех, кто любит готовить дома: «Приходите - научим и трудоустроим». Такие практики помогают бизнесу находить мотивированных сотрудников без потери качества.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRaNDhXU3pDREFncitKeXN3a0F1V0E9PSIsInZhbHVlIjoiZFhVYzBMb1pleUE0bU5seStZUHNaNGx4RnhKbGZZbFQxdExlNEtaZjc1UmEwWFZhOThpZGJOL3FWaHZKdmtzdjhuc1YyeDV4bEN3Ry8rcGtzYVN4THNkY3JlUXhYR0MreEtnT08rUHd1aXFjdWN4NzQyWmJMRFFGUGtDdUdvWDRDaHFkSDhzT2hjOC9iTjI0Syt5dTJkZkFURjdnK08xanBQRUNRS2Y3cUk5OU5KeUtnaVQxZzVIWDVjR0d3NDFrdTdVTzA1eVpzcXhJUjhjbnhHdHovWWhRSkFWaXpGVWh1WVpTTHIxY2RaNWxQSWNyMVFTOHNZZTI1Rk56eHZqVmFTajcxaENoRXhUZTFJb0c2VTMxM2NLVjNLb3hTWXcwUXA1SkQ1OWVRRHE1UFhxbXBDS281TzdXS2V1OTZudnp6Z09EajRpL1VrOWlJK1FFd3VWYXljbEV3N3lrUGFmTDIyRzZtbzVBREltUkEzTkIwRkV2NXlUalV2d2dGdTlmbVRzVlg4MEZiM3ZiNUtGcUcrVEljazQxQjVLNjNjZEdLVnViMW91cHJGaUNkZkloUE1Lbk5pUTlxOGs4ZnBoVyIsIm1hYyI6Ijc3N2EwMzMzYWQyYzk4MjQyMzMyNzZlMjJlZTM4ZTc5YTFmNjUzNmY3YzdiOTc5ZWUwOGYzZTZhZTVhNDE1OTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkgrSm9ic1FuWmVKaXdhTjFkMGd5Snc9PSIsInZhbHVlIjoiK3drRG5UUy9zdjBUMGtzUklOZ1BsWGVJUWVsbnNUM1ljMnJHU2t1SXVscXN4cGdkTDA5akZabENHeU1ySmUrdVlSTFFJS3ErNHZaVXZzL2x2WlcxZi8xTHNUa3pGalZtaFhGTWlJN0FETFBQUVc0b0Y3NGtWdmVRcFlJaTI5MzU2dzBOZllFY0Zpc2lwS2d1RUFHbGswKytMNnZyb3pMdE5yTVIyeDlXK2gweGdHR2huUHlWQ254aFp0L2NsazFCTGtDSDh2a2p2YVJUcUM1cThKQWFEeFFBYWFoWjMxWDViVURqbzh4OG14dkJVaVhpMFRNc3RHVFhiYkxYQXl4RXU1ayt0amhLWDZxNGFIYzBSMTZ2ME1YYnoyQWgxZXIzQXlFMlBSaEhMZmFBYXB6eU52MDV6SExOMFRGTFJ3WXMwU0VESTBpZnNmUjZyODh0YTNYMkM2QTJmem1jSmNqMTJUU2lLUXZEdXU4ZVNBZEMrWnRoKys2RHBIMUxrdkhWd1RLMDVyc0tkSXhxUVBmaHhFVkprSFEveWZRRFB6Vmw2YUd5cEJQQVJUaS9LUDJGSGY0VmdUbHg1cUZqVEloQmFaNWhLcDNKVnZIa2VhdHpSRVdUSW9OUDZpb3RWNDc2YVZPQUNuNGR3aE9SbGhZdW1DZWNCZHg1QVIwbUNNdDcxUm1uT3kxWW8xbWFRYXBqM1hudUR5L203aktsbHo4ZkJrNE12VmdRMWZrT1R0Q1pzOGZKWFZqcnhNaG1Od0RJNjg3aGZHSTJFcnMrUTczcTNmU3NWQUJpZEFTNjBoM2xBbklYYWtRVW5Ba1orckpxN1BydVJ0NkQrNXJHUG9UZyIsIm1hYyI6IjU1ZDM2ZmEyM2MxZGUwYzkxMDc1MmI5MWZjY2M0YzMzM2IxZDI5OGU3MGI1YWVjMTY3ZTMwNjRmZjlhMjNkOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+