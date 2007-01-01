Дефицит поваров зафиксирован в Калужской области

Повара, пекари и кондитеры уже несколько лет подряд входят в число самых дефицитных профессий как в России, так и в Калужской области. По опубликованным 19 сентября данным HeadHunter, на одну вакансию приходится всего 1,1 соискателя в регионе - при норме от 4 до 8. Для сравнения: по стране этот показатель составляет 1,4.

При этом количество вакансий за январь-август сократилось на 19% - с 1,3 тыс. годом ранее до 1,1 тыс. в этом году. Несмотря на это, работодатели испытывают острую нехватку кадров.

Средняя предлагаемая зарплата повара в Калуге выросла до 59,4 тыс. рублей (год назад - 45,7 тыс.), а диапазон доходов колеблется от 41,9 до 103,9 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты, дефицит связан с долгой непопулярностью профессии, ростом спроса на питание вне дома и недостаточно быстрым ростом оплаты труда, особенно в торговых сетях. Чтобы закрыть кадровые потребности, многие сети общественного питания создают свои школы и обучают сотрудников с нуля.

Сегодня всё больше работодателей выбирают навыкоцентричный подход: 65% из них в первую очередь смотрят на умения, а не на дипломы. В рекламе часто можно встретить призывы для тех, кто любит готовить дома: «Приходите - научим и трудоустроим». Такие практики помогают бизнесу находить мотивированных сотрудников без потери качества.