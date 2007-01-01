В Калуге парк в Малиновке затопило канализацией

О проблеме в пятницу, 19 сентября, рассказала местная жительница в комментариях под публикацией губернатора.

- Парк «Малиновка» по ул. Тарутинская, канализацию прорвало еще неделю назад. Рядом озеро, и всё туда стекает. Это уже загрязнение окружающей среды. От Водоканала никакой реакции. Звонки и письма не помогают, - написала Ксения.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ подтвердили, что специалисты недавно устранили аварию. Однако утечка возобновилась. Представители Водоканала сегодня выедут на место, чтобы повторно обследовать ситуацию и принять меры.