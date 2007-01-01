31% калужан считают себя абсолютно счастливыми

По данным исследования, проведённого сервисом SuperJob и опубликованного 19 сентября, большинство жителей Калуги оценивают свою жизнь положительно. 79% респондентов в той или иной степени чувствуют себя счастливыми: 31% - абсолютно счастливы, ещё 48% - скорее счастливы. При этом 19% горожан назвали себя несчастными (6% - однозначно, 13% - склоняются к этому).

Женщины чаще мужчин уверенно заявляют о своём счастье, хотя доля «скорее счастливых» среди обоих полов примерно одинакова.

Наиболее оптимистичны жители в возрасте от 35 до 45 лет - каждый третий (32%) из этой группы считает себя полностью счастливым.

Уровень дохода влияет на самочувствие: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, счастливыми себя называют 36%, а среди менее обеспеченных - 26%.

Люди со средним профессиональным образованием чаще чувствуют удовлетворённость жизнью (82%), чем обладатели высшего образования (76%).

Семейные люди счастливее одиноких: 34% состоящих в браке называют себя абсолютно счастливыми против 20% холостых. Среди родителей таких - 32%, среди бездетных — 21%.

Интересно, что больше всего «абсолютно счастливых» среди работающих удалённо и безработных. Однако именно среди безработных выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным.