В Калужской области пьяный москвич на маминой машине улетел в кювет

35-летний мужчина обвиняется в повторном вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 19 сентября.

По данным следствия, инцидент произошел в августе в деревне Дороховая Износковского района. Москвич, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобиля — как выяснилось, машина «SsangYong Kyron» принадлежала его матери. Иномарка съехала в кювет и получила серьезные повреждения.

Этот случай стал для водителя уже вторым нарушением. Всего несколькими месяцами ранее, в мае, его уже ловили за рулем пьяным и привлекли к административной ответственности. Теперь его ждут уже не штрафные санкции, а уголовное дело.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. А после этого он сможет снова сесть за руль только через три года, если суд лишит его прав.