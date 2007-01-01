Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области пьяный москвич на маминой машине улетел в кювет
Общество

В Калужской области пьяный москвич на маминой машине улетел в кювет

Дарья Джуманова
19.09, 12:15
0 560
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

35-летний мужчина обвиняется в повторном вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 19 сентября.

По данным следствия, инцидент произошел в августе в деревне Дороховая Износковского района. Москвич, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобиля — как выяснилось, машина «SsangYong Kyron» принадлежала его матери. Иномарка съехала в кювет и получила серьезные повреждения.

Этот случай стал для водителя уже вторым нарушением. Всего несколькими месяцами ранее, в мае, его уже ловили за рулем пьяным и привлекли к административной ответственности. Теперь его ждут уже не штрафные санкции, а уголовное дело. 

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. А после этого он сможет снова сесть за руль только через три года, если суд лишит его прав.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iks2TlErQjFGcUcyK2VVc1NTeWdOZmc9PSIsInZhbHVlIjoiYVU0NWgvQXI3My9obGlZUEFQd1lxcWJBaW1JSzd3dlNDUGxWZnlDTU8wSDQxWWJzMFByWkdTQThCa1lEUnF5UmVyekZqM0dVWHZEaS9nb0p3cnVuY2JUd2ExSVR6Z2RzZjl5WHp1elJGQllzaFI0Ly9rNWcwaDFoYWtDbGkvbHU2aklTNnB3RjFQME5wajJHUTYxT0N1MWNpOTFibVp4ZVZVSmRYZnFoNXVhL0pKeG92MEVCdjlZOFpENXBpT0NzdVovVUo2cmpEQ3lGZGpudW9qaGEydG1nSUxSM0ZHWDFPWGtJSUM0eUk2Z0VFVzk5SHNDNURzZnBRaUk3ZUlXSis0ZEpoZ0NLVEFYSG9HYjNlOWd4ZkpRWm43MXRNVWczOFpZdG1DREcraWxlb1BTcFVlRTBHSUlqREo5SFJOSkR5ZEUvNmRnZGhmT1B2OXFZN2VMWmpKTVpLTFV3WERpNFhKM29mc3hxUG5JaUtOVW16L0E1Wlp3K29SeGFqWkRwTGl1N0NaTjEzdm9SWlpqek9abmRwREZDNVh2ODlOL1I0cVJWNktIL2hGWm9XMlNMblZKMUlmMDhUSjJWdHdhLyIsIm1hYyI6IjUxOTJkMWE2Njc5OGZiMWM0ZGRhMGYwMjk3NzgwYzNlMjAxZjVkOGE0NjA3MDdmZDU2ZGU1MmE2NDNlYWQ1MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjF2Y20vN2pSUDZzQnZpUjZKVHpjU2c9PSIsInZhbHVlIjoiOG9ldlZxaHpQSkMrTmxGYzd5REVhVFBlWTlJc3hJemdPc25uSFVrbmRlZVFuTVFjUXdBSWNlbkZBVTIzN3VwODVJcUxmRi80K3VXYWdzM3Y4TnJ3MTQxNThHZi9aRGhiV0dxeXN4alo1eHZoM1BkYm9FcWRWb2lZcld2WlZ3aEVxenJ5Tm9uTENWS2NBbVhEUE1hTTlMUmdsOWhSYVdnRG5WOUVPbmVacERCWTRqeDBnT2s5Qi9RNHArS01yRWh6blhVS1MwbHVjdHZYSUNFN2RvMnRuU0ZwcXNBa012ZDFJVGZQZnZtV21nVjdFakJpV0hKL3IvZnQvRkoyNU1KV2RiUTczM0liU05DY25URnFJanJQVHhKK2hFeUp3eWx5MCtCYkF2bi8wUm5xUUhzV3pibDE0bHl1RmhqSTNoWW03Qm1SOXUzNlFSbFc1SWZiUk1sOExnL1pBdUJKWFBVa3YwQTIwSFhac25XdExvSVpRaDNIaEZTSFNoejVnK1RYRnE2MXBEOVRLWE9WdmVOZEtnR3RWbEpHeXJtbnJ5UkdTUjNpcTM3YlNKaFhMSFQrS3praWpqSFlOM2tDQWJNdDgyY0tyWGw3dFJNUVNVaDZRWFdncXpnV3ZKUXVrNTh5Q0ZWOTNJdVN2V1BRU3crdEJXbGVHL0VrcThkMFBGRjhKeU5sS1F6YXczcUwvSzhUVDJhQ2RNZDlHV2hGYWlpMkVNNWV1Qm0wQm1kOFVrMjVSOWNCemlRSlRLQWFBWHduekZPbG5SYk16cUNwVm9SRmU3WUV5UHJ6RXRtTWF0Z2V3d2swL1djSHhvUllUMFV1VkRSZnNxRGhSb0ljOHhSayIsIm1hYyI6ImY0YTkwYThkMDdjMTcxZTNhYzg3ZDNhNGM2YjYyOWQ3M2Q1ZjdjYzI3ZDMzNzgzZGQ0ZWVkODg5ZDBmZTY5MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+