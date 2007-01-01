Афиша Обнинск
Политологи оценили итоги единого дня голосования в Калужской области
Общество

Политологи оценили итоги единого дня голосования в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.09, 09:32
После завершения выборов в День единого голосования эксперты подвели предварительные итоги избирательной кампании в Калужской области.

Павел Склянчук, автор ТГ-канала «Эксперт по Госдуме», отметил, что кампания прошла без агрессивного пиар-сопровождения, что особенно выделялось на фоне других регионов. По его мнению, это не помешало Владиславу Шапше добиться высокого результата - за него проголосовали 72,24% избирателей, обеспечив переизбрание на второй срок.

С таким выводом согласен директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он подчеркнул слаженную работу команды губернатора и партии «Единая Россия», что, по его словам, объясняет закономерный результат - 58,55% на выборах в Законодательное собрание.

Председатель Общественной палаты Калужской области Оксана Милованова отметила организованность процесса: участковые комиссии работали чётко, обеспечивая тайну и прозрачность голосования. По её данным, нарушений зафиксировано не было - выборы прошли легитимно и в соответствии с законом.

