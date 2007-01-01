Афиша Обнинск
В Калуге предложили установить лавочки у больницы №5
Общество

В Калуге предложили установить лавочки у больницы №5

Дарья Джуманова
19.09, 11:19
0 180
В среду, 17 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова. Она поделилась своим впечатлением от посещения подруги в больнице.

- Вчера навещала подругу в пятой больнице и осталась в шоке. Ни одной лавочки на её территории. На улице прекрасная погода, а больные вынуждены сидеть в палатах, ведь далеко не все могут долго ходить. Пройти в палату нельзя, лавок нет — как пообщаться с человеком? – написала Ирина.

В ответ на её замечание в региональном минздраве пообещали, что при наличии финансирования в следующем году на территории больницы установят малые архитектурные формы.

