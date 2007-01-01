Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил на совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии «Единая Россия», которое провели Борис Грызлов и Владимир Якушев.

Шапша поделился итогами избирательной кампании в регионе, прошедшей в Единый день голосования. Жители Калужской области выбирали губернатора, депутатов Законодательного собрания, а также представителей органов местного самоуправления в 31 муниципалитете.

По его словам, выборы прошли прозрачно, легитимно и конкурентно. В них приняли участие кандидаты от девяти политических партий и самовыдвиженцы. Партия «Единая Россия» получила около 59% голосов, что стало результатом реализации «народной программы». Более 90% наказов избирателей - свыше 3000 обращений - уже выполнены, что, по мнению главы региона, повысило доверие граждан. Явка составила около 45% - самый высокий показатель за последние 20 лет.

Также Шапша отметил, что поддержку получили 14 участников специальной военной операции, выдвинутых от партии, включая депутата Заксобрания Артура Титова.

Свою оценку итогам дал Борис Грызлов, назвав результаты в Калужской области успешными: «Справились с отличными результатами».