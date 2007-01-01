В Перемышльском районе с владельцем коров провели беседу
Об этом рассказали в районной администрации в пятницу, 19 сентября.
Напомним, наш читатель жаловался на проблему в Кременево: коровы бесконтрольно гуляют по деревне, портят приусадебные участки и дороги.
В администрации сообщили, что с владельцем животных провели разъяснительную беседу. Он объяснил, что инцидент произошел из-за поломки «электрического пастуха». Фермеру сообщили, что при повторении такого случая его привлекут к административной ответственности.