В Калуге пройдет инаугурация губернатора

Владислав Шапша вступит в должность губернатора Калужской области в пятницу, 19 сентября.

- Сегодня очень важный день для меня, - рассказал он. - После проведенных выборов официально вступаю в должность губернатора Калужской области. Торжественную церемонию инаугурации можно посмотреть на моей странице ВКонтакте. Трансляция начнется в 15:00.

Напомним, Владислав Шапша второй раз подряд избран губернатором нашего региона. На прошедших на прошлой неделе выборах он набрал более 72% голосов пришедших на участки избирателей.