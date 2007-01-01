Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге пройдет инаугурация губернатора
Общество

В Калуге пройдет инаугурация губернатора

Дмитрий Ивьев
19.09, 11:01
0 289
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Владислав Шапша вступит в должность губернатора Калужской области в пятницу, 19 сентября.

- Сегодня очень важный день для меня, - рассказал он. - После проведенных выборов официально вступаю в должность губернатора Калужской области. Торжественную церемонию инаугурации можно посмотреть на моей странице ВКонтакте. Трансляция начнется в 15:00.

Напомним, Владислав Шапша второй раз подряд избран губернатором нашего региона. На прошедших на прошлой неделе выборах он набрал более 72% голосов пришедших на участки избирателей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRjUkNaQndyMXBUTzhURWJWdlBUZ3c9PSIsInZhbHVlIjoicGVsdFQvWElwL2I0KzdCcXZlc3daaEg3MTlMcUdGTy84SGdUN3VMUEZXREJhVFdXWjY5R1RHekJZMUl2ZmVYMEkzWEVUNzlYdUlQNmZzVi90MTdTKzc2cENCeWFsNHJhcUlpTXJZZGN6eGo5c0FsVEMyT1VBK2hNV2NJelA4RjZSaVh2Z2RyMlBVMmd3TWVxdHpaY3kzTmRpL21OKy9tOEpXdGR4OFR0VHhDbWljREp4ajdsZ2ZMN0txWWQvMkVFaExRT2J5ay80dHQ4aWdjOTJhRVRXNzQxMUdtYWcyRGdGOXlSYm9rRDZhYWo5MVpiVHFpYzVSQklDZnM2a2dYU2l6bTNwU0Z6bFhjcXZYNWdGRndTbHBMSUxJVzZ2L0IrckxNMkt2NFZxZXFkSldSa0ErdUZuV01rZnRZZUtjNHEvTDFlRC9vS2xuRDc5MXNxOE9Ka2dkcHFxc0pRaHI0SjVNUkMrdks3TEZ0OHc0VHVxUnpCeE42OVYxR1ZpNWN0cVFKaGl3MVZjUlFXcVhlOThlcGV6S21Ncm93NkYxeEZTQXZuYlB6RS9Jb0xsS0ZHZjZQaWR4ZkpBU1ZDSXVVUiIsIm1hYyI6IjkzZDYxMmEyNWJmZmFiNjg0Y2VlNjIyMTBmMTNiMTdkNjRjOTMzYTEyOTRkZTYzMTU2NzhiNzVlMzI4M2ZiODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imh0dFRvNVRNZTIxSU9EM3dNLzZiNHc9PSIsInZhbHVlIjoienpzWjBuR0Zzd1FjVmtmR2dEbkVOVXJOR2NCSTYwcnJlYUs1cnJIS2dLK3ZXc0JQSlV1U3dReTB5WkhRRzEzZUp4UHI0L2N3Mmk4Tm8yRWdacTdzODJGZDRCVmU3WnB2QWpQZXM0dlJmNHBINHppRnNoeFVyUkJOamkrZnBUbm9HR1J1VDZ4QUE2RGgrKzhDMkRFblZkaFZjOGV3OTdiSk96WERDS2xNZXphbXdSbmNUSlV4NlVHMFBtWjh5UFpTV2oxdFpVWnlKblJJTTFyMFVsZWlnbFVLcVBUZkJ5Ukh2bWIxU0w1Qm9yV2VHc3hUR3h6N1JDTUc4OU1OMUlITjhqUXNVS0pkOE1iRW5TcmRhVFFxWjBPdU9JUDdQU1VQbDBhbmRnK0R4YjZKSXpRU3cwaVpaVlN2RTJJWU9BaG14RHNTaUpkdm9KSERJQThBcG5pOE5EaUN1RFB3K2dLT2tITVpVZmpvRWdNc0drM3BsZEUzZ2FEazJ0SkEwdFlYTXo0VVlaWm1nRm4vRTAvUmE0WE51cFB0K3hLOVNUODJWSENLUVJJZnBwZGpHcnVPYXluOHM3VTUrS3pOa3VkNkFYOExhNHd2cGlVSHdKS3J4ZVZFSktJYmZuSGhRYktUeXRYYXFEQnVGcDhUSloxWnZCdElrT0MzZDBCeWZxbmQzUFRZdklDeWw3ZFM2REJDNWhKYmRjS25HdXVaMGJnMmQyVHA2SFg4cUVvQWFaaVYvZU9XVTJjNUxqNlhscURaekJPSmhaTmVnTWcwUkI5MDEzWEQ0SVZMRmxteUNxREF6dFFFektmbTBWUm13ZXRubzlmczlPVFQwalg5MCs2RCIsIm1hYyI6ImUwOWE3MmZlMjk1ODM4NWQzYzhmZDIzMWEyZjQ0YTE2Nzg4NWFhODQzMjc5YWMwZDRmMjkyYzhiMzBjZjkxMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+