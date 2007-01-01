Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге водитель автобуса проигнорировал требование пассажира об остановке
Общество

В Калуге водитель автобуса проигнорировал требование пассажира об остановке

Дарья Джуманова
19.09, 10:42
0 457
О неприятной ситуации рассказал наш читатель Евгений в четверг, 18 сентября.

По словам мужчины, он направлялся в ресторан быстрого питания на Тульском шоссе. Заранее нажав кнопку «Стоп», мужчина ожидал привычной процедуры остановки. Однако водитель автобуса продолжил движение, проигнорировав сигнал. В результате пассажиру пришлось выходить лишь на следующей остановке — «Ромадановских двориках», откуда ему пришлось преодолевать обратный путь пешком почти километр.

Подобные ситуации, к сожалению, не редкость. Чтобы нарушения не оставались без внимания, мы выяснили, куда можно обратиться с жалобой.

В городской управе пояснили, что все вопросы, связанные с работой общественного транспорта, принимает Единая диспетчерская служба. Сообщить о нарушении можно по телефону: 8-800-450-10-02. Также жалобы принимает диспетчерская служба Калужского троллейбусного управления по номеру: 55-03-52.

Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
