Главная Новости Общество В селе Жуковского района дети ходят в школу через лес
Общество

В селе Жуковского района дети ходят в школу через лес

Дарья Джуманова
19.09, 10:12
0 372
О проблеме в четверг, 18 сентября, рассказала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте, к вам обращаются родители школы, помогите, пожалуйста, решить проблему. Проблема в том, что уже середина сентября, а школьного автобуса нет. Дети ходят в школу через лес, автобус обещали пустить, но то водитель заболел, то автобус поломался, а теперь мы узнали, что водитель уволился. Проблему не решают. Село Санатория Восход. Школа имени Вадима Шестаковского, - написала Марина.

В региональном министерстве образования ответили, что проблема действительно существует. Однако пообещали организовать подвоз до конца сентября вместе с автопарком. Пока же будет контролироваться дистанционное обучение для учеников.

