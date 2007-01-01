В Калуге жалуются на долгое ожидание маршрута №10

Вечером в четверг, 18 сентября, местная жительница Татьяна оставила жалобу под постом губернатора в соцсети.

— Что происходит с 10-м маршрутом? В течение 50 минут нет ни автобусов, ни троллейбусов. И это не впервые! — написала она.

Ее поддержала другая калужанка, Анастасия.

— Вчера я не могла уехать с Силикатного в течение 30 минут в промежуток с 17 до 18 часов. Потом не могла уехать с «Проходной Кадви» на Силикатный с 19:20 до 20:00. В итоге я вызвала такси, — рассказала Анастасия.

В городской управе ответили, что взяли ситуацию на контроль и напомнили перевозчику о необходимости строго соблюдать расписание. В подобных случаях, как уточнили в ведомстве, можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую.