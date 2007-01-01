Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Несколько калужских деревень остались без почтальонов
Общество

Несколько калужских деревень остались без почтальонов

Дарья Джуманова
19.09, 09:36
0 668
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О проблеме нам рассказала наша читательница в четверг, 18 сентября.

— Добрый вечер! Прошу, чтобы почтальоны ходили в деревни и доставляли платёжки, письма, извещения на налоги. Поднимите эту тему, все деревни сталкиваются с этой проблемой. За Северным посёлком находятся Марьино, Ильинка, Жерело, Григоровка. Уже давно не платят зарплату почтальонам, из-за этого люди ушли.

Мы обратились за разъяснениями в Минцифры региона. Там нам ответили, что «Почта России» — это коммерческая организация, которая сама ведёт свою финансово-хозяйственную и кадровую деятельность. В последнее время во многих отделениях остро не хватает сотрудников. Региональное отделение уже занимается подбором персонала.

В ведомстве надеются, что соглашение между губернатором и генеральным директором «Почты России» поможет решить проблему.

Новости по тегу
почта
Лента настроения
8 оценили
13%
0%
50%
0%
0%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU1ZHNGZmVVNTVzRGM4dGI1WDBnTHc9PSIsInZhbHVlIjoicDFBTVBBQ2JGUWcyaHc0bWIzSGpLakxublpPVXBZWW5ZV3htaHVaQzRGNmxNR0x1YzMxc0MrL1R3NWxjSjBVTHFsRm1OelB0YWlqaWQwYko2eFhuMHcveERyUnpvNnBvNHVMME9QR01DVUZZa0FrUkVnNVN1b2M2c25nS1F6NWdlMFpUQmo2WjZIZEczMUZiMXRWQ241bzlwK0pXM2I2OGNkWTN2LzExZlNBaWZ6RVErNDlKa2dKOEI3TjlSaVMrblhRRTg5eHp2OEd1WEFWdi9KSzZ0ODdUaUxaRlNqYkdocHc4UDNpQjNSajl2dEFaZTRiQm5VVHEzeEdPZldrQnRSM2hBME9TbWp2dThyZmhreDhqNGVTRFROL05yTktEa3hQd0VIaWJHZ1RWUm5BZ0RzU2pkY01ERFg0bGE2T3NERnJYMlNxVjRtUjNEVHViLzVDWUxVVlp4L3BPOVZwTjZEWHE3NGptdzNlaUhUZUJIRWE1OElVUUV3S2FBVlFiNjg5Mm5tS1J3RytTOWQrVmpZKytlRk15bnBlNEJWWk94Y1IwVzVzVzIyWVJDOVFlc1EyZWozQ3JCcS9hcG0yUiIsIm1hYyI6IjYzOGY5MzJlMDAwZTAxY2M1NDE4ZGY1M2VmMGNlOTI3ZDY1OWEzMDQ4MDM3YjZlMTc1ZjVmYWI4MzUzY2UwNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZwTUk0ZmRFeG1SRytTU1QrcDd4eVE9PSIsInZhbHVlIjoicjFheHhlampOeUJKUHIyNUJNbzZpSkRoRWVubi9yZis0eFpFRGFjS05tak9SdXdXWXFKanBGbVBmdlp0c3liVVk1YWJrZmhPZGExZGZoL0tJcSthNnhZTlBDWHQrTG04S21aNE1PL1VrRTc3NGwrWjBXODR6YzZqNkRFSHBmaGhUQStiRmYvaXhZWDM5VzhrRXMvQWpiZFU1ZUlNYXBCU2xlMHBWYzJCVnBvU1BpS2RBeVFkQUg3RjV3NCtiSFVWcGQ4S1BGTVk0bDA1OVppdUxHNnpCQWtpUEwrOGtBV1hpbmdsc3Q4T1ZlVFVYM0N0d3BvaXIzYzN0aXdlRTIzVTJRWk5rNi9JTnF5Q25nVjZXeUxXM25YQVdKRTQrKzRkaFl5dENhSFVHUXljSWF1bEZHY0JyV0d4RlUvZVcrRFNSa2haSTRuK3NXeGNXbzJsQi9sOVc4c2J0QVlMb3A3YVlUWnV6TGdsbHZqd0FjeU1IYWtWRGllWDl1TWRscGt1N1NtYTZtNU9LZDB3OFJiMDIwTUlnWU1aT0l2UEhKdkxJVGR4Z3RCN2VQeFRLaFhYOStKVHU3Zk5RZTQ1WndWSUFuRDF1NFVsTXk2Ums5allReFpsR3BLM3BoaG9EUFhSRkZ3RHpZRlFNM2xyS0tweno1R0tkWTdsVVdJV0w5SVp0bnNibGlnTGFVZ0N1REk1SldDUjE5c1FCejRjYkRpbW1QYytEdTRkeFVkVU8vb0xlTTVnb0Z3SlFSSXg2ZzROVUt2TEk0ajE5M2ZHa0x3WEcxTGFCNU1LNythajVrR2RtZFE2enY4bzB1NWVIdnNzZjhIdCtlL0Vvd0pLQk9lQyIsIm1hYyI6IjgxYzg2YjA4MTZlMjgxNGI3YzA0YmQ2NDBhOTg2ZGJmYmMyNjA2OWYzYTcwYzk4NzQ4NGZmNjUzYjk1MDQzNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+