Несколько калужских деревень остались без почтальонов

О проблеме нам рассказала наша читательница в четверг, 18 сентября.

— Добрый вечер! Прошу, чтобы почтальоны ходили в деревни и доставляли платёжки, письма, извещения на налоги. Поднимите эту тему, все деревни сталкиваются с этой проблемой. За Северным посёлком находятся Марьино, Ильинка, Жерело, Григоровка. Уже давно не платят зарплату почтальонам, из-за этого люди ушли.

Мы обратились за разъяснениями в Минцифры региона. Там нам ответили, что «Почта России» — это коммерческая организация, которая сама ведёт свою финансово-хозяйственную и кадровую деятельность. В последнее время во многих отделениях остро не хватает сотрудников. Региональное отделение уже занимается подбором персонала.

В ведомстве надеются, что соглашение между губернатором и генеральным директором «Почты России» поможет решить проблему.