На Правобережье Калуги проблема уличной торговли остается нерешенной

Напомним, житель улицы 65 лет Победы, 27а, обратил внимание на торговцев на тротуаре и пожаловался на это в соцсетях губернатора.

Во вторник, 16 сентября, во время рейда специалисты городской управы обнаружили нелегальную торговлю и сообщили, что начали административные процедуры. Однако на следующий день мужчина сообщил, что ситуация не изменилась.

- Ваши административные взыскания бесполезны. Как стояло данное украшение города, так и стоит и полноценно работает. Может быть, пора принимать более кардинальные меры? – написал Александр.

В городской управе ответили, что могут только выписать протокол, и посоветовали обратиться в полицию для более решительных действий.